Moderatorin Charlotte Potts macht Brustkrebsdiagnose öffentlich

Sie arbeitet als Chefreporterin für Politik

Charlotte Potts begann ihre Medienkarriere mit einem Journalismus– und Politikstudium in Washington, D.C. Zuvor hatte sie Geschichte, Psychologie und Volkswirtschaft in Freiburg studiert. Nach ihrer Zeit beim ZDF und bei der ARD in der US–Hauptstadt war sie als politische Korrespondentin bei der Deutschen Welle in Berlin und später in London aktiv. Bis 2022 arbeitete sie rund fünf Jahre als Moderatorin des «ZDF–Morgenmagazins». Seit 2022 widmet sie sich als Chefreporterin bei ProSiebenSat.1 in Berlin dem politischen Geschehen.