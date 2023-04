Moderatorin Gülcan Kamps zeigt sich ungeschminkt auf Instagram

Kamps zeigt ihr Kind nicht öffentlich

In der Kommentarspalte sind sich ihre Follower uneinig darüber, ob ihre Trennung zu streng sei. «Was ist jetzt so schlimm daran, es zu zeigen, dass jeder so ein Drama daraus macht, verstehe ich nicht», schreibt eine Person. Gülcan Kamps reagiert selbst auf diese Frage: «Wer hat gesagt, dass es ein Drama ist?», fragt sie und stellt klar: «Es ist eine Herausforderung.» Eine weitere Person finde es prinzipiell gut, das Kind nicht erkennbar zu zeigen, aber ein Fuss oder eine Hand im Bild wären kein Problem. «Wenn man das Kind nicht zeigen möchte, finde ich es in Ordnung», lautet ein anderer Kommentar.