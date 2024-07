Moderatorin Jana Azizi kehrt RTL den Rücken und wandert aus

Die Moderatorin bestätigt auf Instagram einen Bericht der «Bild»–Zeitung und erklärt in einem Clip: «In den letzten Wochen haben wir unseren grossen Schritt vorbereitet und geplant. Wir wandern aus nach Mallorca!» Das Paar wolle seine Zelte in Deutschland abbrechen und sich einen Lebenstraum erfüllen. «Denn wir lieben diese Insel einfach, mit all ihren Facetten.» Für ihren Ehemann gebe es dort als Triathlon–Trainer «natürlich perfekte Arbeitsbedingungen». Die Fans der Moderatorin können sich demnach sicher sein, dass auch auf sie einiges zukommt. Was genau, verrät Azizi noch nicht.