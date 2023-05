Eine Paartherapie konnte die Beziehung nicht retten

«Da diese Frage mein Postfach sprengt: Nein, ich habe mich vor einiger Zeit getrennt. Möchte dazu auch nichts weiter sagen, bitte respektiert das», verriet sie in einer Story. Das Paar lernte sich Anfang 2022 in Südafrika kennen. Im Juni 2022 stellte die «Temptation Island»-Moderatorin ihren Freund erstmals mit einem Kussfoto auf Instagram vor. Am 23. Januar 2023 postete Lola Weippert zum ersten Jahrestag eine Bilderreihe und schrieb, es sei das «intensivste Jahr» gewesen. Doch offenbar gab es bereits Spannungen. «Wir haben andere Auffassungen von gewissen Dingen», berichtete sie in einem RTL-Interview. Deshalb würden sie eine Paartherapie machen. Weil sie aus «sehr unterschiedlichen Kulturen und aus unterschiedlichen Ländern» kommen, habe es oft Verständnisprobleme gegeben. Die professionelle Hilfe konnte die Trennung jedoch offensichtlich nicht verhindern.