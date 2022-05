Moderatorin Lola Weippert postet blutiges Bild

Lola Weippert: «Ich muss meinem Körper Ruhe gönnen»

In einer Instagram Story erklärt die Moderatorin nach einem Besuch in der Notaufnahme, was der mögliche Grund für ihr Nasenbluten gewesen ist. «Der Doktor sagt, dass ich keine Gehirnblutung habe (was mir einige von euch geschrieben haben), sondern dass wahrscheinlich einfach ein paar Adern geplatzt sind und die Blutung durch den Druck entstanden ist», schreibt Weippert, die derzeit für das «RTL Turmspringen» trainiert und bei zwei Sprüngen aus drei bis fünf Metern mit Kopf voraus ins Wasser geklatscht ist. Es könne aber auch sein, dass es vom Stress komme, erklärt die 26-Jährige weiter. Sollte das Nasenbluten noch einmal auftreten, müsse sie kommende Woche noch einmal einen Arzt aufsuchen.