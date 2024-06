Moderatorin Sarah Valentina Winkhaus: Mutterfreuden dank Samenspende

«Komplett neue Zeitrechnung»

Ab 2013 berichtete Winkhaus für den Pay–TV–Sender Sky von der Formel–1–Rennstrecke. Mit der Familienplanung liess sich diese Karriere nur schwer verbinden, wie sie weiter ausführt: «Ich befand mich in dieser Stand–by–Falle, in der viele Frauen mit Kinderwunsch stecken.» Letztendlich sei ihr aber eine rettende Erkenntnis gekommen: «‹Man kann nicht alles haben› wurde so vielen von uns von Kindesbeinen an eingebläut und wie ein Mantra wiederholt. Warum eigentlich nicht? Wer bestimmt das? Ich will Karriere und Kind. Und zwar dann, wenn es am besten passt – für alle Beteiligten.»