Als sexy und lustige Blondine ist Sonya Kraus aus der deutschen TV-Landschaft kaum mehr wegzudenken. Doch im Privatleben der Moderatorin, die am 22. Juni ihren 50. Geburtstag feiert, ging es nicht immer so lustig zu. Sie erlebte viele Schicksalsschläge, von denen sie sich jedoch nie unterkriegen liess. Seit ihrer Brustkrebserkrankung 2021 macht sie anderen Betroffenen Mut und wünscht sich zum runden Geburtstag vor allem private Erfüllung: «Ich will steinalt werden, glücklich und gesund bleiben», sagte sie «Bunte».