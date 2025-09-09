«Modern Family»-Star Eric Stonestreet hat geheiratet

Eric Stonestreet (54) ist unter der Haube. Der «Modern Family»–Star hat heute nicht nur seinen Geburtstag, sondern auch seine Hochzeit gefeiert. Dies verriet der Schauspieler seinen Followern via Instagram. «Es ist mein Geburtstag und ratet mal, was ich bekommen habe», schrieb er zu einem Foto von sich. Wer zum nächsten Bild in der Galerie klickte, erfuhr die Auflösung. «Ich habe geheiratet!», schrieb Stonestreet gross über ein Bild, das ihn und seine Frau Lindsay Schweitzer im Hochzeitsoutfit zeigt. Darauf folgen weitere Fotos des Brautpaars.