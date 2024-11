«Modern Family»-Stars an Thanksgiving mit ihren Kindern im Krankenhaus

Für den Serien–Hit «Modern Family» standen Julie Bowen (54) und Jesse Tyler Ferguson (49) gemeinsam vor der Kamera. An Thanksgiving mussten die beiden Schauspielstars kürzlich unabhängig von einander mit ihren eigenen Kindern Krankenhäuser aufsuchen, statt in Ruhe mit ihren Familien das in den USA wichtige Erntedankfest zu feiern.