Modeschöpferin Vivienne Westwood im Alter von 81 Jahren gestorben

Vivienne Westwood (1941-2022), die unter anderem als «Queen of Punk» bekannt wurde, ist tot. Die britische Modedesignerin wurde 81 Jahre alt. Sie sei am 29. Dezember friedlich im Kreise ihrer Familie in Clapham im Südwesten Londons eingeschlafen, heisst es in einer Mitteilung auf dem offiziellen Instagram-Account Westwoods, die als eine Rebellin der Modewelt galt.