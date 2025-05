Modetrend «Man Repeller»: Outfits, um Männern nicht zu gefallen

«Man Repeller» hat eine neue Bedeutung bekommen

Selbstbestimmung, Freiheit und Emanzipation, ausgedrückt durch die Kleiderwahl – dieser Gedanke ist nun offenbar wieder en vogue. Etwas hat sich allerdings verändert seit der ersten Welle der «Man Repeller»: die Weltlage. Ging es früher darum, sich vom männlichen Blick freizumachen und modisch auszutoben, geht es heute oft darum, sich vor Männern zu schützen. In Zeiten, in denen Männer (wieder) über den Körper der Frau bestimmen und ihre Rechte einschränken, in denen Jungs selbsternannten Alphas wie Andrew Tate hinterherlaufen, in denen das Bewusstsein für Femizide wächst und Fälle wie Gisèle Pelicot die Schlagzeilen bestimmen, wollen viele Frauen Männer tatsächlich lieber abschrecken als ihnen zu gefallen.