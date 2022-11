Modeunternehmer Albert Eickhoff ist tot

Eickhoff kam im November 1935 im nordrhein-westfälischen Horn als Sohn von Inhabern eines Gemischtwarenladens zur Welt. Nach der Realschule arbeitete er vorübergehend in einem Geschäft für Damenoberbekleidung und Stoffe, was ihn zu einer Lehre als Textilkaufmann inspirierte. Anschliessend absolvierte er eine Fachausbildung in Nagold und beim Modehaus Emil Gerhard in Betzdorf.