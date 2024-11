Modewelt trauert um britisches Model Georgina Cooper

Weitere Modelkolleginnen zeigten in der Kommentarspalte ihre Anteilnahme. Helena Christensen (55) hinterliess schwarze Herzchen–Emoji und Jodie Kidd (46) gebrochene Herzchen–Emoji als Zeichen der Trauer. Erin O'Connor (46) schrieb: «Du warst ein unglaublich liebevoller und gütiger Mensch. Wir alle bewunderten und liebten dich so sehr für die Wärme und Grosszügigkeit, die du uns allen entgegengebracht hast. Schöne Seele, Mutter, Frau. Ruhe in Frieden.» Tasha Tilberg (45) kommentierte: «Oh, was für ein lustiges Sweetheart. Ruhe in Frieden.»