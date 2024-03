Modischer Insekten-Hype bei Königinnen Máxima und Camilla

Máxima liebt Insektenschmuck

Am Dienstag (26. März) präsentierte sich die Königin der Niederlande bei einer Veranstaltung in einer weiten, taupefarbenen Hose und einem dunkelgrauen Blazer. Auf ihrer Schulter trug Máxima zwei grosse glitzernde Spinnen–Broschen. Sie sind von der argentinischen Marke Celedonio und seit 2015 fester Bestandteil in Máximas Schmucksammlung. Máxima ist offenbar grosser Fan von Insektenschmuck: Die gebürtige Argentinierin trug in der Vergangenheit bereits mehrmals Broschen, die wie Käfer, Motten oder Schmetterlinge aussahen.