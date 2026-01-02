Mohnschnitten mit Apfel und Schokoglasur

Diese Schnitten vereinen milden Apfelgeschmack mit nussigem Mohn zu einem angenehmen Genuss. Die Schokoglasur setzt dem Ganzen eine zarte, süsse Krone auf. Einfach, lecker und voller Überraschungen für den Gaumen.
Zutaten (für ein Blech)
Für den Teig:
400 g Mehl (Type 405)
200 g weiche Butter
160 g Zucker
4 Eier (Zimmertemperatur)
200 ml Milch
2 TL Backpulver
1 Prise Salz
Für die Mohnfüllung:
400 g gemahlener Mohn
300 ml Milch
160 g Zucker
2 EL Butter
2 TL Vanilleextrakt
1 Bio–Zitrone (Abrieb)
3 mittelgrosse Äpfel (säuerliche Sorte wie Boskoop)
1 TL Zimt
Für die Glasur:
300 g Zartbitterschokolade
100 g Butter
2 EL Schlagsahne
Kochutensilien: Backblech (30 x 40 cm), Backpapier, Topf, Rührschüssel, Handrührgerät, Teigschaber, Zestenreibe, Sparschäler, Wasserbad
Zubereitung (80 Minuten)
1. Den Backofen auf 175°C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Backblech mit Backpapier auslegen. Die weiche Butter mit dem Zucker in einer Rührschüssel cremig aufschlagen, bis eine helle, luftige Masse entsteht. Die Eier einzeln unterrühren und vollständig einarbeiten.
2. Mehl, Backpulver und Salz vermischen und abwechselnd mit der Milch unter die Buttermasse heben. Den Teig gleichmässig auf dem Backblech verstreichen.
3. Die Äpfel schälen, vierteln, das Kerngehäuse entfernen und in kleine Würfel schneiden. Mit dem Zimt vermischen.
4. Für die Füllung die Milch mit Zucker und Butter in einem Topf erwärmen. Den gemahlenen Mohn einrühren und bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren köcheln lassen, bis eine dickliche Masse entsteht. Den Zitronenabrieb und Vanilleextrakt unterheben. Die Apfelwürfel vorsichtig unter die Mohnmasse heben und alles auf dem Teig verteilen.
5. Das Gebäck im vorgeheizten Ofen 30–35 Minuten goldbraun backen. Vollständig auskühlen lassen.
6. Für die Glasur die Schokolade mit Butter im Wasserbad schmelzen, die Sahne einrühren und gleichmässig über den Mohnkuchen streichen. Die Glasur fest werden lassen und in Schnitten teilen.
Anrichtetipps
Die Mohnschnitten auf einer Kuchenplatte arrangieren. Einige gehobelte Mandeln auf der noch weichen Glasur verteilen. Die Schnitten auf einem schlichten Teller anrichten.
Getränkeempfehlung
Ein Glas Beerenauslese mit seinen honigsüssen Noten bildet einen eleganten Kontrast zum nussigen Mohn.
Eine Tasse cremiger Vanille–Mandel–Drink rundet die Schnitten mild und aromatisch ab.
Rezeptvariationen
Mit gehackten Walnüssen in der Füllung entsteht eine knusprigere Textur.
Ein Schuss Rum im Mohngemisch verleiht dem Gebäck eine raffinierte Note.