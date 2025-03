«Moinsen! Ich bin Axel Prahl»: Doku-Genuss für «Tatort»-Fans

Vom Strassenmusiker zum Schauspieler

Der 1960 in Eutin geborene Prahl jobbte unter anderem als Strassenmusiker und begann ein Lehramtsstudium Mathematik und Musik. «Ganz früher wollte ich immer Pfarrer werden, weil ich dachte, der muss nur einmal die Woche arbeiten. Lehrer war dann so das Nächstgelegene, weil der hat ja verdammt viele Ferien», erzählt Axel Prahl im Film über seine ersten beruflichen Ambitionen. Dann riet ihm eine Mitbewohnerin zur Schauspielschule, was auch tatsächlich sofort klappte. In «Moinsen! Ich bin Axel Prahl» verrät er, warum er trotz seiner grossen Leidenschaft für die Musik Schauspieler geworden ist.