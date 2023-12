«Mon Chéri Barbara Tag 2023»: Die Stars trotzen dem Schneechaos

Unterstützt wurde dieses Mal die MaLisa Stiftung, die Maria Furtwängler (57) mit ihrer Tochter Elisabeth (31) 2016 ins Leben gerufen hat, um sich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. «Es ist ein grosses Glück, so etwas in zwei Generationen machen zu dürfen», schwärmte die «Tatort»–Schauspielerin, die im edlen Hosenanzug ganz in Beige erschien. Anschliessend nahm sie auf der Bühne den Spendenscheck entgegen, der ihr von der diesjährigen Glückspatin Adriana Lima (42) überreicht wurde.