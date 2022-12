«Mon Chéri Barbara Tag»: Stars läuten die Vorweihnachtszeit ein

Familie steht an Weihnachten im Mittelpunkt

Bei Moderatorin Annemarie Carpendale (45) kommt die Vorfreude auf das Fest erst langsam an: «Dadurch, dass wir bis Sonntag im Ausland waren, haben wir noch nicht mal einen Adventskranz, wir fangen erst am zweiten Advent an.» Noch in der Nacht nach dem Event will sie für Söhnchen Mads (4) einen Adventskalender basteln: «Er ist schon total in Weihnachtsstimmung und fragt dauernd, wann wir endlich Plätzchen backen.» An den Feiertagen wird es bei den Carpendales recht «traditionell»: «Wir feiern in unserem neuen Haus und laden die ganze Familie ein, es gibt Raclette und Fondue. Jedes Jahr nehmen wir uns vor, weniger zu schenken.»