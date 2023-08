Monatlich 100 Millionen Hörer: Neuer Spotify-Rekord für Taylor Swift

Die Erfolgswelle von US–Superstar Taylor Swift (33) flacht nicht ab – im Gegenteil: Die Sängerin hat nun einen weiteren Rekord bei Spotify aufgestellt. Wie der Musik–Streaming–Riese selbst am 29. August via X mitgeteilt hat, sei Swift nun die erste weibliche Künstlerin in der Spotify–Geschichte, die monatlich 100 Millionen Hörerinnen und Hörer erreicht habe.