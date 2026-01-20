Monica Lierhaus trifft in neuer Interviewreihe auf Jürgen Klopp

Nach einem schweren Schicksalsschlag kämpfte sich Lierhaus zurück ins Leben: 2009 wurde bei ihr während der Vorbereitung auf eine Augenoperation ein Aneurysma festgestellt. Bei der anschliessenden Operation kam es zu Komplikationen, sie lag vier Monate im künstlichen Koma. In der Reha musste sie grundlegende Fähigkeiten wie Schlucken, Essen und Gehen neu erlernen. Im März 2023 gab RTL schliesslich ihr TV–Comeback bekannt.