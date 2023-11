«Monk» kehrt für einen letzten Fall zurück: Der erste Trailer ist da

Auch in seinem Streaming–Film, der am 8. Dezember in den USA bei Peacock erscheinen wird, leidet Hauptfigur Monk nach wie vor unter zahlreichen Zwangsstörungen. So sagt etwa Rückkehrer Jason Gray–Stanford (spielt Lieutenant Disher, 53) im Trailer «Er hat Höhenangst. Es ist seine zweitgrösste Angst nach Keimen», woraufhin Rückkehrerin Traylor Howard (57), die Assistentin Natalie Teeger verkörpert, klarstellt: «Eigentlich lautet die Reihenfolge: Keime, Nadeln, Vögel, dann kommt die Höhenangst.»