Die Kult-Krimiserie «Monk» wird in Bälde als Film fortgesetzt. Hauptdarsteller Tony Shalhoub (69) kehrt für das Streaming-Projekt mit dem Titel «Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie» in seine wohl berühmteste Rolle zurück. Der 69-Jährige verkörpert erneut den von zahlreichen Phobien und Zwangsstörungen geplagten Polizei-Berater Adrian Monk, wie unter anderem «Variety» berichtet.