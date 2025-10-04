«Monster»: Charlie Hunnam nahm für Rolle knapp 14 Kilo ab

Schon für die erste und bislang erfolgreichste Staffel «Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer» trug Hauptdarsteller Evan Peters (38) während der viermonatigen Vorproduktion und der sechsmonatigen Dreharbeiten Bleigewichte um seine Arme und Einlagen in seinen Schuhen, um Dahmers «Körperlichkeit» zu erreichen. Hauptdarsteller Peters erklärte im Jahr des Serienstarts laut «Variety»: «Dahmer hat einen sehr geraden Rücken. Er bewegt seine Arme nicht, wenn er läuft, also habe ich Gewichte um meine Arme gelegt, um zu verstehen, wie sich das anfühlt. Ich trug die Schuhe der Figur mit Einlagen, seine Jeans, seine Brille und hatte jederzeit eine Zigarette in der Hand.»