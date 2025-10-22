«Monster Muse»: So stylt man den düsteren Make-up-Trend für den Herbst

Die Monster–Muse ist nicht einfach nur «dunkel» geschminkt. Sie wirkt lebendig, trotz eines Hauchs von Unterwelt–Chic. Die Lippen strahlen in tiefem Granatapfelrot, die Wangen sind sanft gerötet – als hätte sie gerade eine Begegnung mit der Dunkelheit überlebt. Die Kunst liegt darin, Frische mit einem Hauch von Dunkelheit zu verbinden. So entsteht ein Look, der perfekt für den Herbst und Halloween ist: geheimnisvoll, ausdrucksstark und keinesfalls leblos.