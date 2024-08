Mord an Johnny Wactor: Vier Verdächtige festgenommen

Das Los Angeles Police Department vermeldet Fortschritte in den Mordermittlungen rund um den Tod des Schauspielers Johnny Wactor (1986–2024). In einem Statement auf X (ehemals Twitter) teilten die Beamten mit, dass am 15. August in Los Angeles vier Verdächtige festgenommen wurden. Dabei handelt es sich um drei 18–jährige Männer und einen 22–jährigen Mann.