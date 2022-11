Auch in diesem Jahr dürfen sich «Tatort»-Fans zum Weihnachtsfest auf eine ganz besondere Folge der langlebigen Krimireihe einstellen. Die Münchner Kommissare Batic (Miroslav Nemec, 68) und Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) unternehmen in «Tatort: Mord unter Misteln» eine spielerische Zeitreise in die 1920er Jahre. Wie gewohnt wird der Weihnachts-«Tatort» am Montag, dem 26. Dezember 2022, um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.