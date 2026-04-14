Mordfall bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»: Dieser Star steigt aus

Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» hat es schon viele spannende Geschichten gegeben. Jetzt aber wird es richtig dramatisch. Es kommt zu einem Mord. Welche Figur es erwischt und welcher Star sich damit demnächst aus der Serie verabschiedet – Achtung, Spoiler!
«Ich musste so viel weinen»
Am 15. April wird die besondere Folge auf RTL+ zu sehen sein, wie der Sender verraten hat. Im linearen TV läuft sie am 22. April ab 19:40 Uhr. Zoe Vogt liegt darin tot am Boden. Lara Dandelion Seibert (33) verkörperte die Rolle seit 2023. «Der Abschied meiner Figur Zoe ist sehr dramatisch und ich liebe diese Figur, auch wenn sie natürlich sehr kontrovers ist, aber für mich als Schauspielerin ist es natürlich wahnsinnig traurig, meine Figur gehen zu lassen», erzählt sie im RTL–Interview. «Als ich erfahren habe, dass meine Rolle Zoe stirbt, habe ich geweint. Nicht nur, weil die Rolle endet, sondern auch, weil ich ein so tolles Team verlasse. Ein Abschied also vor und hinter der Kamera.»
Die letzten Drehtage wird sie wohl nie vergessen: «Die Todesszene zu drehen, war nur ein bisschen kalt und unbequem – so lange auf dem Boden zu liegen», erklärt sie lachend. «Die Abschiedsszenen mit Patrick Fernandez, der Carlos spielt, waren für mich sehr emotional und traurig. Ich musste so viel weinen, weil natürlich nicht nur Zoe sich von Carlos, sondern auch Lara sich von Patrick verabschiedet. Rolle und Realität verschwimmen in so einer Szene, wenn man so eng miteinander ist.»
Ausstieg bietet Platz für etwas Neues
Zoe wird jedoch noch eine Weile lang weiter zu sehen sein, wie die Schauspielerin erzählt. «Es ist sehr besonders, dass ich nach Zoes Tod noch weitergedreht habe. Ein Twist, den man so nicht erwartet.» Ihre Rolle begleite Carlos in seinen Träumen. «Die Geschichte endet also nicht mit ihrem Tod. Zoe lebt in der Serie also noch weiter. Da gibt's noch ein paar emotionale und dramatische Geschichten zu erzählen. Zwischen Erinnerung und Verarbeitung. Es lohnt sich dranzubleiben! Mehr denn je», wirbt Seibert für ein Einschalten in den nächsten Wochen.
Sie selbst versucht ihrem Abschied von «GZSZ» etwas Positives abzugewinnen: «Gleichzeitig sehe ich es als Chance, dass Platz für etwas Neues geschaffen werden kann. Ein Ende, das auch ein Anfang für mich als Schauspielerin in neuen Rollen ist.»