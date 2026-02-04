Mordverdacht: Ex-Mann von ehemaliger First Lady Jill Biden angeklagt

Ermittlungen seit dem vergangenen Dezember

Laut einer Mitteilung von Ende Dezember war die Polizei über einen Streit in der Gemeinde Oak Hill informiert worden. Gegen 23:16 Uhr hätten Beamte die gemeldete Adresse erreicht und im Wohnzimmer des Hauses die 64–Jährige leblos aufgefunden. Eines damaligen «TMZ»–Berichts zufolge soll Bill Stevenson den Notruf gewählt und auf die Polizisten gewartet haben. Zu diesem Zeitpunkt habe er mit den Beamten kooperiert.