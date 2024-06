Mordverdacht: Rapperin Remy Ma spricht über Verhaftung ihres Sohnes

Der Vorwurf: Am 7. Juni 2021 wurde an der Kreuzung der 148th Street und des Rockaway Boulevards in Queens, New York, ein Mann erschossen. Als die Polizei eintraf, fanden sie Darius Guillebeaux, ein mutmasslicher Drogenboss, mit mehreren Schussverletzungen in Kopf und Brust. Im Krankenhaus wurde Guillebeaux für tot erklärt. Laut Strafverfolgungsbehörde wird Remys Sohn und ein weiterer Täter nun des Mordes beschuldigt. Auch weitere Anklagepunkte wie unerlaubter Waffenbesitz liegen gegen den 23–Jährigen vor.