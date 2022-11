Moritz Bleibtreu als Ehemann: Ihr neuer Nachname «macht was aus»

«Man muss sich einfach wollen»

An der Key Account Managerin schätze er «vor allem ihre Kraft, sie ist eine starke Frau, die mir extrem viel hilft», so Bleibtreu weiter. Das Geheimnis einer guten Beziehung beschreibt der Schauspieler mit den Worten: «Man muss halt Bock aufeinander haben und sich einfach wollen, das ist das Allerwichtigste.» An der Stelle mischt sich dann auch Saskia in das Gespräch ein und verrät: «Wir ticken ähnlich und kennen beide das Gypsy-Leben mit vielen Reisen.»