Moritz Bleibtreu spielt Rolle in «Dinner for One»-Serie

Die Vorgeschichte zu «Dinner for One» spielt im Jahr 1921

«Dinner for Five» basiert auf dem Roman «Dinner for One - Killer for Five» von Michael Koglin. In der literarischen Vorgeschichte zum berühmten Dinner versammelt eine 38-jährige Miss Sophie (in «Dinner for One» gespielt von May Warden) vier wohlhabende Herren auf ihrem englischen Landsitz, die allesamt um ihre Hand anhalten. In der geplanten Prequel-Serie zu «Dinner for One» steht die Frage im Mittelpunkt, wer die in dem Sketch abwesenden Herren Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom eigentlich sind.