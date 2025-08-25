Moritz Wagner ist neuer Experte bei der Basketball-EM

Der NBA–Profi von Orlando Magic kann wegen eines Kreuzbandrisses im Dezember nicht selbst an dem Turnier teilnehmen. Bei MagentaSport übernimmt er jetzt eine neue Rolle und verstärkt das Expertenteam um Per Günther, Ireti Amojo und Marie Gülich. «Ich freue mich ganz besonders auf diese Möglichkeit. Sie bietet mir die Chance, den Sport anders zu beleuchten, eine andere Diskussion zu führen, einen anderen Austausch zu haben», schwärmt der Weltmeister von 2023 in einer Pressemitteilung.