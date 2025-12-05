«Mortal Kombat»-Star Cary-Hiroyuki Tagawa ist tot

So fand Cary–Hiroyuki Tagawa nach Hollywood

Geboren wurde Tagawa am 27. September 1950 in Tokio. Als er fünf Jahre alt war, zog seine Familie nach Fort Bragg in North Carolina – sein Vater arbeitete für die amerikanische Armee. Das Aufwachsen als gebürtiger Japaner im Süden der USA während der 1950er–Jahre beschrieb er in einem Interview 2010 als «ziemlich hart». Die Kampfkunst half ihm, seinen Platz zu finden. Schon als Jugendlicher trainierte er Kendo, später studierte er an der University of Southern California traditionelles japanisches Karate. Während er selbst unterrichtete, wurde der italienische Regisseur Bernardo Bertolucci (1941–2018) auf ihn aufmerksam.