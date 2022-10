Mötley-Crüe-Gitarrist Mick Mars verlässt die Band

«Zu sagen ‹genug ist genug› ist der ultimative Akt des Mutes. Micks Sound hat dazu beigetragen, Mötley Crüe von der Minute an zu definieren, in der er bei unserer allerersten gemeinsamen Probe seine Gitarre einsteckte. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Wir werden sein musikalisches Vermächtnis weiter in Ehren halten.»