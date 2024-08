Motörhead-Gitarrist bringt Lemmys Asche zu Bloodstock Festival

Am 28. Dezember 2015 starb mit Lemmy Kilmister (1945–2015) eine der grössten Kult–Figuren der Rockwelt – und zudem einer ihrer schrägsten Vögel. Dass auch fast zehn Jahre nach seinem Tod die Abschiedsparty für den legendären Motörhead–Frontmann immer noch kein Ende gefunden hat, hätte dem feier– und trinkfreudigen Musiker mit Sicherheit gefallen. Die Party in Gang hält nicht zuletzt eine Urne mit seiner Asche, die in den letzten Jahren immer wieder an Orte gebracht wird, an denen Kilmister zu Lebzeiten besonders viel Spass hatte.