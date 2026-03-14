Motörhead-Star Phil Campbell stirbt mit 64 Jahren

«Vermächtnis wird für immer weiter leben»

Phil Campbell sei «ein hingebungsvoller Ehemann, ein wunderbarer Vater und ein stolzer und liebevoller Grossvater, der liebevoll ‹Bampi› genannt wurde», gewesen. «Er wurde von allen, die ihn kannten, zutiefst geliebt und wird unendlich vermisst werden. Sein Vermächtnis, seine Musik und die Erinnerungen, die er bei so vielen Menschen hinterlassen hat, werden für immer weiterleben», schreiben die Bandmitglieder weiter in dem Beitrag. «Wir bitten darum, die Privatsphäre unserer Familie in dieser unglaublich schweren Zeit zu respektieren.»