Motorradstar Victor Steeman stirbt mit nur 22 Jahren nach einem Unfall

Victor Steeman (2000-2022) ist tot. Der aufstrebende Motorrad-Rennfahrer erlag mit nur 22 Jahren schwerwiegenden Verletzungen, die er sich bei einem Sturz am Samstag in der Supersport-300-WM zugezogen hatte. Das gab die Familie des Niederländers in einem vom WSBK-Promoter Dorna verbreiteten Statement bekannt. «Etwas, wovor man sich als Eltern eines Motorradrennfahrers immer fürchtete, ist nun eingetreten. Unser Victor konnte dieses letzte Rennen nicht gewinnen», heisst es darin.