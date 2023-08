Motsi Mabuse: Im Badeanzug zeigt sie ihre natürliche Schönheit

Und auch bei den Charles‹ Krönungsfeierlichkeiten Anfang Mai war sie in London zugegen. Mabuse coachte hier den Krönungs-Chor der Sendung «Sing for the King». König Charles III. und seine Ehefrau, Königin Camilla (76), gelten als grosse Fans der «Let›s Dance»-Jurorin. Mabuse kennt das royale Ehepaar aufgrund ihres Engagements in der britischen Sendung «Strictly Come Dancing», dem britischen Pendant zur RTL-Sendung. Mabuse selbst erklärte zuvor, dass es ihr Traum sei, irgendwann «Strictly Come Dancing» im Buckingham Palast zu produzieren.