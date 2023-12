Motsi Mabuse: So lief ihr Treffen mit Prinzessin Kate

Bei «Let's Dance» begeistert Motsi Mabuse (42) die Herzen der Fans als Jurorin. Seit einigen Jahren sitzt sie in einer ähnlichen Rolle als Jurorin in der britischen TV–Tanzshow «Strictly Come Dancing» – und kam dadurch jetzt in den königlichen Genuss, sogar Prinzessin Kate (41) und ihre Kinder persönlich kennenzulernen. Denn die Royals sind grosse Fans der TV–Sendung. Wie das geheime Treffen in den BBC–Studios abgelaufen ist, das hat Mabuse in der ZDF–Show «Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow» (am 19. Dezember ab 20:15 Uhr) ausgeplaudert.