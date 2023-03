Motsi Mabuse über Treffen mit König Charles: «Kein Händewaschen mehr»

Motsi Mabuse ist zur Charles-Krönung eingeladen

In einem weiteren Statement gegenüber RTL bestätigte Mabuse, dass sie auch zur offiziellen Krönung von König Charles III. am 6. Mai in London eingeladen sei. Ihr Traum sei im Übrigen irgendwann «Strictly Come Dancing» im Buckingham Palace zu produzieren. Das habe sie gegenüber dem König bereits geäussert und sie halte es nicht für unmöglich, dass dieser Traum in Zukunft Wirklichkeit werde. Sie sei ausserdem beeindruckt vom britischen König, vor allem von seiner Art der Bescheidenheit und seiner Demut vor der grossen Aufgabe als König. Das habe sie beim Treffen mit dem britischen Monarchen bewegt.