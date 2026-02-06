Motsi Mabuse wird Gesicht eines neuen Life-Coaching-Formats

Neuer Job für Motsi Mabuse (44): Der WDR hat ein neues Life–Coaching–Format mit der langjährigen «Let's Dance»–Jurorin angekündigt. Darin wird sie neun Frauen über zwölf Tage in einem Haus am Meer «auf der Reise ihres Lebens» begleiten, wie der Sender mitteilte.
«Female Empowerment» in neun Folgen
Die Frauen werden während dieser Zeit die Erwartungen von aussen hinterfragen und «Schritt für Schritt zu mehr innerer Stärke und neuem Selbstbewusstsein» finden, heisst es weiter zum Inhalt. Motsi Mabuse verkörpere genau diese Werte und sei damit die perfekte Begleiterin für die Frauen auf diesem Weg. «Mit Leidenschaft und viel Empathie geht es in neun Folgen um ‹Female Empowerment›», teilte der Sender noch mit.
Motsi Mabuse ist seit 2007 Teil der RTL–Tanzshow «Let's Dance». Zunächst war sie als Profitänzerin dabei, seit 2011 sitzt sie in der Jury. Am 27. Februar beginnt die neue Staffel. Daneben ist sie auch Jurorin in der britischen Version «Strictly Come Dancing». Mabuse hat selbst im vergangenen Jahr eine besondere Reise hingelegt, dank mehr Sport, gesunder Ernährung und regelmässigen Eisbädern abgenommen und sich mental gestärkt.
Der Titel ist noch unbekannt
Die Dreharbeiten für das neue Format, dessen Titel noch nicht bekannt ist, sollen im April beginnen. Die Veröffentlichung in der ARD Mediathek ist für Herbst 2026 angekündigt. Der WDR hat die Sendung für die ARD Mediathek zusammen mit der FLOW media company entwickelt.