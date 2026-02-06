Motsi Mabuse wird Gesicht eines neuen Life-Coaching-Formats

«Female Empowerment» in neun Folgen

Die Frauen werden während dieser Zeit die Erwartungen von aussen hinterfragen und «Schritt für Schritt zu mehr innerer Stärke und neuem Selbstbewusstsein» finden, heisst es weiter zum Inhalt. Motsi Mabuse verkörpere genau diese Werte und sei damit die perfekte Begleiterin für die Frauen auf diesem Weg. «Mit Leidenschaft und viel Empathie geht es in neun Folgen um ‹Female Empowerment›», teilte der Sender noch mit.