Motsi und Oti Mabuse begeistern mit glamourösem Auftritt

Die Schwestern tänzelten auf die Bühne

Die BAFTA TV Awards wurden am Sonntagabend (14. Mai) in der Royal Festival Hall in London verliehen. Wie die britische «Daily Mail» berichtet, zogen die Schwestern bei dem Event alle Blicke auf sich und waren sehr beliebte Fotomotive. Sie präsentierten während der Gala die Kategorie «Entertainment performance». Wie in einem Clip in Motsis Instagram-Story zu sehen ist, tänzelten die Schwestern auf die Bühne und riefen dann: «Wir sind hier.»