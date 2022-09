«Moulin Rouge! Das Musical» kommt nach Köln: Das erwartet die Besucher

So laufen die Vorbereitungen auf das Musical

Produzent Maik Klokow (57) erinnert sich: «Ein internationales Casting in so hoher Qualität mitten in Pandemiezeiten abzuhalten, war eine unglaubliche Herausforderung für alle Beteiligten.» Dabei seien die Original-Kreativteams aus New York und London per Livestream zugeschaltet gewesen, um mitzuentscheiden, wer es in die 37-köpfige internationale und diverse Cast schaffen werde. Neben Anforderungen an Stimme, Tanz und Schauspiel sei dabei vor allem eins wichtig gewesen: «Das Moulin Rouge ist ein Ort der Vielfalt - hier ist jeder willkommen. Unsere Cast verkörpert all das, was unsere Produktion ausmacht - die Werte der Bohème, die heute vermutlich wieder aktueller sind denn je: Wahrheit, Schönheit, Freiheit, Liebe.», so Klokow.