Mountainbiken in den Dolomiten: Diese Touren sind legendär

Die Dolomiten sind bei Skifahrern seit Jahrzehnten beliebt. In den letzten Jahren machen sich in den Sommermonaten vermehrt Wanderer und Mountainbiker die grosszügig ausgebaute Infrastruktur der Region zunutze. Den ganzen Sommer über laufen mehr als 120 Lifte im Zusammenschluss der zwölf Dolomiti-Supersummer-Liftgebiete, was in Summe für mehr als 3.000 Quadratkilometer Fläche zum Mountainbiken sorgt. Im Rahmen der Dolomiti Bike Galaxy sollten Bergliebhaber wie Mountainbiker folgende Touren kennen.