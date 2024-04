Mrs. Bond? Weiblicher 007 war schon vor Sean Connery im Gespräch

Dem Buch «Ian Fleming: The Complete Man» zufolge hatte Produzent Gregory Ratoff (1893–1960) diese Idee. Ratoff hatte sich 1955 die Filmrechte für James Bond gesichert, der erstmals 1953 in Flemings Roman «Casino Royale» auftrat. Als es um die Besetzung der Hauptrolle ging, dachte Ratoff an eine Frau. Namentlich an Susan Hayward (1917–1975). Die Schauspielerin gewann 1958 den Oscar für ihre Hauptrolle in «Lasst mich leben».