«Ms. Marvel», «Eternals» und «Ironheart»: Marvel wird divers

In seinem dritten Jahrzehnt schreibt sich Marvel Diversität auf die Fahnen

Dieser Trend hin zu mehr Diversität nimmt in den vergangenen Jahren mehr und mehr an Fahrt auf. So veröffentlichten die zum Disney-Konzern gehörenden Marvel Studios im Jahr 2021 mit der Martial-Arts-Action «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» ein Werk mit vornehmlich asiatischem Cast. Neben Hauptdarsteller Simu Liu (33) wirken hier etwa noch die Komikerin und Musikerin Awkwafina (34) und Schauspiel-Veteranin Michelle Yeoh (60) vor der Kamera mit. Die Handlung des 25. Marvel-Kinofilms ist zudem inspiriert von chinesischen Volkssagen.