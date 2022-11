MTV EMA 2022: Badmómzjay gewinnt erneut Titel als Best German Act

Im Vorfeld der diesjährigen MTV Europe Music Awards wurde am Freitagabend in Düsseldorf die Gewinnerin des Best German Act bekannt gegeben. Wie die Veranstalter bekannt gaben, geht der Preis auch 2022 an die Künstlerin Badmómzjay (20). Dabei setzte sie sich gegen ihre Kolleginnen und Kollegen Kontra K (35), Leony (25), Nina Chuba (24) und Giant Rooks durch. Den Award nahm die Rapperin bei der kleinen Zeremonie in der Nachtresidenz von den Hosts des Abends, Aminata Belli (30) und Riccardo Simonetti (29) entgegen.