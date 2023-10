MTV EMAs 2023: Diese Stars treten auf

Altbekannte Gesichter auf der EMA–Bühne sind die Mitglieder der Band Thirty Seconds To Mars rund um Frontman Jared Leto (51). Die Band wird Songs ihres neuen Albums spielen und ist zudem in der Kategorie "Best Alternative" nominiert. Ihr Debüt bei den EMAs werden Sängerin Sabrina Carpenter (24) und die Schauspielerin Reneé Rapp (23) geben. Beide haben die Chance auf einen Award: Carpenter in der Kategorie «Biggest Fans», Rapp in «Best New Artist» und «Best Push».