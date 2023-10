MTV EMAs 2023 in Paris: Diese deutschen Acts sind nominiert

Wer wird dieses Jahr einen MTV Europe Music Award mit nach Hause nehmen? An diesem Mittwoch (4. Oktober) wurden die Nominierungen für die Preisverleihung am 5. November bekannt gegeben. US–Popstar Taylor Swift (33) sahnt mit sieben Nennungen in den Hauptkategorien die meisten Nominierungen ab. Sie hat unter anderem Chancen in den Kategorien «Best Artist», «Best Song» und «Best Video». Olivia Rodrigo (20) und SZA (33) sind jeweils sechsmal nominiert. Doja Cat (27), Måneskin, Miley Cyrus (30) und Nicki Minaj (40) folgen mit jeweils vier Nominierungen.