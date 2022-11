MTV Europe Music Awards: Harry Styles oder Taylor Swift?

Diese Künstler treten bei den MTV Europe Music Awards 2022 auf

Wie gewohnt haben einige namhafte Künstler einen Auftritt bei den diesjährigen EMAs angekündigt. So werden David Guetta (55) und Bebe Rexha (33) ihren Hit «I'm Good (Blue)» performen. Auch Muse und OneRepublic können die Zuschauer auf der Bühne erleben. Ein Auftritt der ebenfalls nominierten Gorillaz wurde am Vorabend in der Tonhalle Düsseldorf aufgezeichnet. Und auch 80er-Jahre-Ikone David Hasselhoff (70) wird in Düsseldorf die Bühne betreten, wie MTV zuvor angekündigt hat.